Funtrab tem 149 vagas de emprego nesta quarta

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece nesta quarta-feira (26) 149 vagas de emprego para atuação em Campo Grande.

Entre as oportunidades destacam as vagas para açougueiro, auxiliar administrativo e confeiteiro. Há oportunidades também para pessoas com deficiência.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Interessados podem procurar a fundação, na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho.

Confira abaixo a lista de oportunidades e número de vagas referente a cada cargo:

- Açougueiro 4

- Açougueiro desossador 4

- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (PcD) 1

- Alinhador de pneus 1

- Almoxarife 1

- Analista de recursos humanos 1

- Assistente de logística de transporte 1

- Atendente balconista 2

- Atendente de lojas (PcD) 1

- Auxiliar administrativo 1

- Auxiliar de contabilidade 1

- Auxiliar de costureira (no acabamento) 5

- Auxiliar de cozinha 1

- Auxiliar de escrituração fiscal 1

- Auxiliar de escrituração fiscal 1

- Auxiliar de expedição 2

- Auxiliar de limpeza (PcD) 2

- Auxiliar de limpeza 10

- Auxiliar de linha de produção (PcD) 4

- Auxiliar de manutenção predial 1

- Auxiliar de pessoal 2

- Auxiliar de veterinário 1

- Borracheiro 1

- Carregador (armazém) (PcD) 1

- Caseiro (agricultura) 1

- Chapeador 1

- Chefe de serviço de limpeza 1

- Classificador de madeira 2

- Confeiteiro 1

- Consultor de vendas 1

- Costureira de máquinas industriais 4

- Cozinheiro geral 3

- Cuidador de pessoas idosas e dependentes 1

- Eletricista de instalações de veículos automotores 1

- Empregado doméstico nos serviços gerais 1

- Empregado doméstico faxineiro 1

- Encarregado de almoxarifado 1

- Engenheiro civil 1

- Engenheiro de produção 1

- Estoquista 1

- Fiscal de loja 2

- Gerente comercial 1

- Gerente de loja e supermercado 2

- Impressor flexográfico 1

- Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 1

- Marceneiro 3

- Mecânico de automóvel 2

- Mecânico de empilhadeira 1

- Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1

- Monitor de recreação 2

- Montador de elevadores e similares 1

- Montador de equipamentos elétricos 2

- Motofretista 1

- Motorista carreteiro 3

- Operador de caixa(PcD) 1

- Operador de caldeira 2

- Operador de máquinas fixas, em geral 1

- Operador de suporte técnico (telemarketing) 1

- Padeiro confeiteiro 1

- Pesador 1

- Pintor de automóveis 1

- Pintor de automóveis 1

- Pizzaiolo 1

- Promotor de vendas(PcD) 1

- Promotor de vendas 1

- Recepcionista atendente(PcD) 2

- Reparador de veículos automotores 1

- Representante comercial autônomo 2

- Técnico de sistema automação industrial 1

- Técnico em segurança do trabalho 1

- Vendedor de serviços 5

- Vendedor em comércio atacadista 1

- Vendedor interno 2

- Vendedor interno 2

- Vendedor interno 5

- Vendedor interno 2

- Vendedor porta a porta(PcD) 1

- Vendedor pracista 2

- Vendedor pracista 5

- Vendedor pracista 4

- Vendedor pracista 5

- Vidraceiro 1

