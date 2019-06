Prefeitura publica resultado de seleção de motoristas

A prefeitura de Campo Grande, publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (26), o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para seleção de motorista de transporte escolar e veículos pesados para atuar no regime de contratação temporária.

No Diário Oficial é possível consultar a pontuação dos participantes do processo. Inscreveram-se no processo 43 motoristas para transporte escolar e 150 motoristas para veículos pesados. Ambos os cargos atuarão na Secretaria Municipal de Educação.

Para conferir os nomes e pontuação faça o download do Diário Oficial n. 5.610 neste link.

