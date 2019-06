Prefeitura inaugura novo ecoponto da capital

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O quarto ecoponto de Campo Grande foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (24) na avenida Roseira, esquina com a rua Carmem Bazzano Pedra, no Bairro União.

O Ecoponto União apresenta uma área de 1.731,33 m² e conta com três caixas brooks de capacidade de armazenamento de 4 m³ cada para Resíduos da Construção Civil (RCC), uma caçamba roll on de capacidade de 36 m³ para resíduos de podas, três caçambas roll on de capacidade de 36 m³ para resíduos de móveis, uma caixa brooks de capacidade de 4 m³ para resíduos eletroeletrônicos e sete unidades de Bag’s para resíduos recicláveis de capacidade de 1 m³ .

O secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luis Eduardo Costa, destaca os desafios para a instalação do ecoponto. “Parece simples fazer uma instalação como esta, mas não é. Tem todo um planejamento, achar um lugar disponível. É uma operação complexa, mas que vale a pena. Já tiramos toneladas de resíduos da cidade que estão sendo descartados da maneira correta”, disse.

O superintendente executivo da Solurb, Elcio Terra, pontuou que a empresa “está cumprindo a meta”. “Esses ecopontos que já estão prontos tiraram e deixaram de poluir vários pontos da cidade, sobretudo com resíduos da construção civil e a gente fica orgulhoso pela concessionária e a atual gestão que tem caminhado junto para o bem da população”, afirmou.

O principal objetivo dessas instalações públicas é o atendimento aos pequenos geradores, evitando que resíduos sólidos urbanos sejam dispostos em locais inadequados.

Assim como os outros Ecopontos, seu funcionamento ocorre das 08h às 18h de segunda a sábado.

