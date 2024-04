Calorão vem aí: Inmet alerta para nova onda de calor em Mato Grosso do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, neste sábado (27), para uma nova onda de calor que deve atingir seis estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Se espera que as temperaturas fiquem até 5º C acima da média para o período.

Segundo o órgão, todas as cidades do Estado serão afetadas pela onda de calor. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) havia apontado para um sábado de sol e pouca nebulosidade no Estado.

Na Capital, de acordo com o órgão sul-mato-grossense, os termômetros marcam 24°C inicialmente e chegam a 33°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 23°C e máxima de 35°C. Ponta Porã deverá ter mínima de 22ºC e máximas de 32ºC.

Em seu alerta, o Inmet apontou para a possibilidade de risco à saúde. Neste período de altas temperaturas e pouca nebulosidade, é importante estar vigiando o consumo de água, afim de evitar desidratação, e se lembrar de aplicar protetor solar, para evitar queimaduras causadas pela exposição ao Sol.

