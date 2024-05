JD1TV: Adriane destaca atuação "incisiva" em prol da população do Rio Grande do Sul

Na manhã desta sexta-feira (10), a prefeita da Capital, Adriane Lopes, em parceria com a Águas Guariroba, CTGs e também com a Aena, responsável pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande, enviou mais de 13 mil copos de água e outras doações para o Rio Grande do Sul.

No aeroporto, acompanhando o embarque das doações, Adriane Lopes destacou que as arrecadações estão sendo dedicadas para o estado gaúcho. "O nosso trabalho começou no domingo. Todos os donativos que chegam nos pontos de doações estão sendo destinados aos CTGs, para que sejam enviados ao Rio Grande do Sul. Os maiores pedidos são de água e alimentação, vamos seguir com as arrecadações nos próximos 10 dias de maneira intensa", disse a prefeita.

O diretor executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, pontuou que os copos de água que estão sendo produzidos são mais fáceis de realizar o transporte, por isso a concessionária se mobilizou para produzir os copos em grande escala. A estimativa é que mais de 200 mil copos sejam encaminhados para as cidades gaúchas.

O aeroporto também irá funcionar como ponto de arrecadação. Confira aqui os pontos que estão recebendo doações em Campo Grande.

Confira a movimentação de envio no aeroporto:

