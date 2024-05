Motorista de carreta foge após atropelar motociclista na BR-163

Uma mulher, de 45 anos, foi atropelada por uma carreta na BR-163, na saída de Dourados para Caarapó, durante a madrugada desta sexta-feira (10). Ela estava pilotando uma motocicleta.

Conforme as informações do site Ligado na Notícia, ela seguia sentido Trevo da Bandeira – Caarapó, quando ao reduzir a velocidade para entrar na sitioca, foi atingida pelo veículo de carga que fugiu sem prestar socorro.

A mulher teve ferimentos leves pelo corpo, sendo socorrida pela CCR MSVia e levada para o Hospital da Vida, onde receberia atendimento médico especializado.

As autoridades encaminharam uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que ficou responsável por fazer as investigações a respeito do caso. Nas intermediações, existem câmeras de segurança que podem ajudar a identificar o motorista da carreta.

