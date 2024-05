Bandido chegou a atirar contra a GCM durante 'fuga alucinada' no Tarumã

Saiba Mais Polícia AGORA: Tiroteio assusta moradores do entorno do bairro Tarumã

O tiroteio que aconteceu ontem a noite na região do Jardim Tarumã e Cophavila, envolveu equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) que faziam rondas pela área. O bandido fugiu, mas deixou para trás a arma e o carro furtado.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da GEMOP, grupo especializado da GCM, estava fazendo rondas pela região quando avistaram um Fiat Uno preto, com as lanternas traseiras apagadas, circulando pela Avenida Souto Maior. Ao receber ordem de parada, o motorista começou a fugir, descendo pela Rua Pedro Gomes até a Avenida Lúdio Coelho.

Apesar dos alertas sonoros, o motorista seguiu dirigindo em alta velocidade, desrespeitando os cruzamentos de paradas obrigatórias e colocando em risco a vida dos guardas e também de populares, que estavam pelo local no momento em que tudo aconteceu.

O condutor seguiu com sua fuga pela Avenida Nasri Siufi, em direção a BR-262. Já próximo do entroncamento da avenida com a rodovia, ele atirou contra o guardas, que revidaram mirando nos pneus do Uno. Ao acertar os pneus da frente, o carro rodou na pista e parou na grama, em cima de um canteiro.

Neste momento, o condutor desceu do carro, efetuando mais disparos contra a guarnição. Ele fugiu correndo a pé e pulando uma cerca de arame farpado para entrar no meio do mato. Os guardas contaram que chegaram a ver o rapaz caindo, mas na sequência ele se levou e seguiu correndo. Por conta disso, e como ele não foi encontrado, não é possível saber se o indivíduo foi baleado.

Próximo a cerca, os guardas acharam o revólver usado pelo homem. A arma de calibre .38 tinha quatro munições intactas e duas deflagradas. O Uno, usado por ele na fuga, tinha restrição de roubo e furto, sendo apreendido e levado para o pátio da DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

O caso foi registrado como desobediência, direção perigosa de veículo na via pública, tentativa de homicídio praticado contra autoridade e receptação.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Tiroteio assusta moradores do entorno do bairro Tarumã

Deixe seu Comentário

Leia Também