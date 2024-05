Governo perdeu R$ 3,4 bilhões em impostos com proibição de vapes, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), patrocinada pela BAT Brasil, uma das maiores fabricantes de cigarros no país, mostrou que o veto aos cigarros eletrônicos resultou na perda de R$ 3,4 bilhões em impostos ao governo.

Apesar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter vetado o consumo, venda e produção de qualquer tipo de cigarro eletrônico no Brasil, o consumo deste tipo de produto continuou a crescer no país.

O economista-chefe da Fiemg, João Gabriel Pio, apontou que, caso haja legalização dos cigarros eletrônicos no Brasil, existe o potencial para um mercado bilionário. "Dentre os benefícios, estima-se que a demanda potencial poderia representar um mercado de R$ 10,5 bilhões ao ano, enquanto a arrecadação poderia chegar a R$ 3,4 bilhões em impostos federais", afirmou.

O mais recente levantamento do Ipec indica que 2,9 milhões de brasileiros consumiam esse produto em 2023, quase 700 mil a mais do que em 2022.

