Ingressos da pré-venda para o Rock in Rio 2024 esgotam em duas horas

A pré-venda para o Rock in Rio 2024 esgotou seus ingressos para os seis dias de festival em apenas duas horas e 15 minutos. Segundo a organização do evento, foram mais de 300 mil ingressos vendidos até o momento.

As vendas iniciaram às 12h (horário de Brasília) desta segunda-feira (20) no site da Ticketmaster. A pré-venda contemplou os clientes com cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti.

Os ingressos para os dias 13 e 22 de setembro, datas em que Travis Scott e Shawn Mendes são os headliners (artistas principais), esgotaram em menos de 40 minutos.

As pessoas que adquiriram o Rock in Rio Card, que dá direito a escolha antecipada da data, podem usar o benefício até amanhã (21), às 19h. Já os associados do Rock in Rio Club, programa de fidelidade do festival, continuam com benefícios da pré-venda até a quinta-feira (23), às 12h.

A venda geral dos ingressos, que abarca todo o público, se inicia na próxima quinta, a partir das 19h no site da Ticketmaster.

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Além dos nomes nacionais, como Luan Santana, atrações internacionais como Katy Perry e Mariah Carey estão confirmadas.

