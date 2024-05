Carro fica prensado entre duas carretas em acidente na BR-262

Um acidente no fim da manhã desta sexta-feira (10), entre três veículos, deixou um Chevrolet Blazer destruído na BR-262, em Campo Grande. Um SUV ficou prensado entre duas carretas. Ninguém se feriu gravemente.

O acidente aconteceu por volta das 11h30, na pista sentido Sidrolândia. O trecho operava em “Pare e Siga” quando o condutor de uma das carretas acabou parando. O SUV bateu na traseira e também foi atingido por outro veículo de carga.

A Blazer ficou prensada entre os dois veículos de carga e ficou destruída. No entanto, os ocupantes tiveram apenas escoriações e foram encaminhados para a Santa Casa.

Já o condutor do terceiro veículo afirmou que também estava carregado com 47 toneladas de minério para entregar na mesma cidade mineira quando atingiu o SUV.

Nenhum dos motoristas precisou de socorro. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. O trânsito segue lento por conta do “Pare e Siga”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também