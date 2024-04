Papa recebe Dilma Rousseff no Vaticano

O papa Francisco recebeu, neste sábado (27), a ex-presidente da República e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco do Brics, Dilma Rousseff, no Vaticano.

Em publicação em seu perfil no X, antigo Twitter, Dilma comentou sobre a conversa que teve com o Papa. “Falamos sobre os grandes desafios da humanidade: o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas”, disse a ex-presidente brasileira.

Além da conversa, os dois também trocaram presentes. Para o papa, Dilma presenteou o livro Theodoro Sampaio — nos sertões e na cidade, de Ademir Pereira dos Santos, já o pontífice presentou a ex-presidente com a encíclica Laudato Si, a exortação apostólica Laudate Deum e uma escultura em bronze.

“Reze por mim e eu rezo por você”, disse Francisco no final do encontro. “Estou rezando”, respondeu Dilma.

