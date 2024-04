Forças de Segurança fiscalizam estabelecimentos comerciais em Tacuru

A Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que juntas formam as Forças de Segurança do Estado, realizaram, na noite desta sexta-feira (26), em Tacuru, uma operação de fiscalização dos estabelecimentos comerciais do município.

Além de orientarem os proprietários sobre a legislação de prevenção e combate a incêndios, os agentes também exigiram apresentação de alvarás. Durante a ação, dois indivíduos, que estavam consumindo bebidas alcóolicas na lanchonete de um posto de combustível, foram presos por desobediência e resistência.

Na ocasião, os agentes solicitaram que os indivíduos erguessem suas camisas, para que os policiais verificassem se eles estavam armados. Foi neste momento em que um deles começou a xingar as autoridades e partiu para cima deles, desferindo vários socos.

Ele foi contido, e no momento em que era conduzido para a viatura, o outro indivíduo tentou impedir a prisão, também agredindo os policiais, sendo contido, algemado e preso juntamente com o colega.

