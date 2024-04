Segurança de fazenda é morto a tiros pelo colega de trabalho na fronteira

O segurança Héctor Solano Ayala, de 42 anos, foi assassinado durante a sexta-feira (26), na Colônia Santa Clara, próximo à cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. Ele teria sido morto por um colega de trabalho.

Conforme as informações iniciais, divulgadas por sites locais, Héctor atuava como segurança do portão principal da "Estância Machado", localizada na Colônia Santa Clara.

Ontem pela manhã, o corpo dele estava encontrado pela manhã com ferimentos no tórax, juntamente com a arma do crime, uma espingarda da marca Maverick calibre 12.

O caso está sendo investigado pela Polícia Nacional do Paraguai. Não existem informações a respeito do paradeiro do autor.

