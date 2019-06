Oposição vence eleição à prefeitura em Istambul

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

O partido governista da Turquia, liderado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, sofreu outra derrota em uma nova eleição à prefeitura em Istambul.

A imprensa turca afirma que Ekrem Imamoglu, candidato do principal partido de oposição, conquistou 54% dos votos com cerca de 99 por cento das urnas apuradas. Ele venceu a disputa pela prefeitura de Istambul pela segunda vez.



Seu adversário, o ex-primeiro-ministro Binali Yildirim do governista Partido Justiça e Desenvolvimento, de sigla AKP, confirmou a derrota em um discurso.

A vitória da centro-esquerda na maior metrópole turca encerrou um ciclo de mais de 20 anos de hegemonia do grupo político do mandatário na administração da cidade.

"Estas eleições são uma contribuição para a democracia na Turquia. Foram boas para a Turquia e para Istambul", afirmou o oposicionista, diante de dezenas de câmeras de televisão na sede de sua legenda, o Partido Republicano do Povo (CHP), situada no bairro de Sariyer.



Yildirim admitiu a derrota logo após o anúncio das primeiras parciais, comentando, em relação ao adversário: "Eu o parabenizo e lhe desejo sucesso." Imamoglu agradeceu especialmente o apoio de "centenas de milhares" de pessoas que participaram como observadores nas seções eleitorais, classificando-os de "heróis da democracia".

As autoridades eleitorais turcas anularam o primeiro pleito, realizado em 31 de março e vencido por Imamoglu por uma diferença de 0,16% – menos de 14 mil votos. A controversa decisão atendeu a uma reivindicação da legenda de Erdogan, o AKP, apontando supostas irregularidades no pleito.

As eleições locais em março foram vistas como um referendo sobre as políticas de Erdogan e a popularidade de seu partido governista. Embora o AKP tenha vencido a maioria das eleições locais, ele perdeu a votação para a prefeitura da capital Ancara, assim como a disputa em Istambul.

