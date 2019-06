Bolsonaro pede responsabilidade aos argentinos durante eleições

Mauro Silva, com informações do Uol

Ao visitar o presidente da Argentina Mauricio Macri em Buenos Aires nesta quinta-feira (6) Jair Bolsonaro (PSL) pediu, de forma indireta, que os argentinos reelejam o mandatário do país.

Bolsonaro não citou os nomes de Macri ou de Cristina Kirchner, ela que hoje é candidata a vice na chapa de Alberto Fernàndez, tido como maior adversário do atual presidente da Argentina. “Conclamo o povo argentino, que Deus abençoe a todos, porque eles terão pela frente agora no mês de outubro eleições. Todos têm que ter, como, no Brasil, grande parte teve, muita responsabilidade, muita razão e menos emoção para decidir o futuro deste país maravilhoso que é a Argentina”, disse.

Jair vem tomando uma postura critica em relação a Cristina desde que assumiu a presidência do Brasil desde que defendeu publicamente o voto a Macri. O presidente brasileiro viajou ao país argentino acompanhado pela primeira dama Michele Bolsonaro e uma comitiva formada por sete ministros.

Deixe seu Comentário

Leia Também