Unificação das eleições tem parecer favorável

A unificação do calendário eleitoral, com um aumento no tempo dos mandatos de prefeitos e vereadores, teve parecer favorável pelo relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal (CCJ), deputado Valtenir Pereira (MDB-MT).



A proposta é do deputado federal Ernandes Amorim (PR), que defende também a coincidência geral dos pleitos para todos os mandatos eletivos, além de defender o aumento de oito para dez anos os mandatos dos senadores.



Conforme o projeto de Ernandes, o objetivo das mudanças à Constituição é estabelecer a coincidência geral dos pleitos para todos os mandatos eletivos, a partir de 2019. O novo modelo, segundo o deputado, pode diminuir gastos públicos.



O novo modelo, sendo aprovado, as regras poderão valer já para o ano que vem, dessa forma, o pleito de 2020 será cancelado, alongando os mandatos dos prefeitos e vereadores até 2022. Valtenir solicitou a criação de uma comissão para que o assunto continue a ser debatido. (Com blog do Serjão)

