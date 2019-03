Reinaldo promete apoio à reeleição de Marquinhos

Durante a entrega de casas populares na tarde desta terça-feira (19), na comunidade Bom Retiro, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse que tem compromisso com Marquinhos, para a eleição de 2020.

Ao falar do compromisso, Reinaldo lembrou o apoio recebido do prefeito na eleição de 2018. “Não vou falar pelo partido, mas o governador Reinaldo tem compromisso com ele e eu vou cumprir, entendo que é o melhor para Campo Grande”, disse.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) que também esteve na entrega e afirmou que “não se preocupa com a eleição”. Para Marquinhos, exercer o mandato é prioridade. “Quero sair, ou ser reconduzido de cabeça erguida. De uma coisa podem ter certeza, quem for me suceder vai receber uma prefeitura bem mais equilibrada do que recebi”, ressaltou.

