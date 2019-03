Reinaldo assume compromisso de asfaltar toda a cidade de Paranhos

Durante a entrega de 120 moradias em Paranhos, na manhã desta segunda-feira, o governador Reinaldo Azambuja assumiu o compromisso de asfaltar 100% da cidade, para “acabar com o barro, poeira e valorizar os imóveis da região”.

Atualmente, a cidade está recebendo investimento em pavimentação e drenagem. São cerca de mil metros de drenagem e 19 mil m² de pavimentação. O investimento é de R$ 2,98 milhões.

Casas

Cem casas foram entregues pelo governador no conjunto habitacional Virgílio Fernandes. O investimento foi de R$ 8,3 milhões, sendo R$ 1,929 milhão de contrapartida do Governo do Estado, R$ 4,9 milhões do Governo Federal e R$ 1,475 milhão do município, que também doou o terreno.

As novas residências têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro e estão equipadas com painel de captação de energia solar. “Somadas as 120 moradias que entregamos antes são 220 casas em Paranhos, dando mais dignidade para as pessoas. Em todo o estado são mais de 28 mil casas”, afirmou Reinaldo.

Pontes

Além das residências, o governador inaugurou três pontes de concreto, no montante de R$ 4 milhões: sobre o Córrego Vermelho, numa extensão de 28 metros; sobre o rio Iguatemi, numa extensão de 66 metros; e sobre o córrego Taquaperí, numa extensão de 14 metros.

Deixe seu Comentário

Leia Também