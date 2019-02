Reinaldo entrega cem casas em Vicentina

Da redação com informações da assessoria

O governador Reinaldo Azambuja entregou, nesta segunda-feira (25), cem casas do loteamento Altos do Barreirãio ll, em Vicentina.

As unidades habitacionais foram contratadas em 2016, por meio do programa "Minha Casa Minha Vida" (PMCMV). Cada residência possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro, forro PVC, sistema de aquecimento solar, totalizando 43,54 metros quadrados de construção. A infraestrutura externa conta com pavimentação asfáltica, iluminação pública, drenagem e água encanada.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que ainda mais casas serão entregues no município. “Aqui, neste loteamento, já entregamos 100 casas e agora estamos entregando mais 100 e pode preparar mais lote que vamos entregar mais 76”, adiantou.

Foram investidos R$ 7,4 milhões na construção das moradias, sendo R$ 1,5 milhão dos cofres estaduais, R$ 4,9 milhões federais e R$ 1 milhão do município.

Também participaram da cerimônia os deputados estaduais Londres Machado e Eduardo Rocha; o secretário Especial, Sergio de Paula; e a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação, Maria do Carmo Avesani, além de prefeitos e vereadores da região.

