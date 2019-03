Reinaldo e Marquinhos entregam casas nesta terÃ§a-feira, na capital

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trad entregam, nesta terça-feira (19), 24 novas unidades habitacionais serão entregues no loteamento Bom Retiro, localizado na região da Vila Nasser.

A entrega de hoje faz parte de mais uma etapa do programa Ação Casa Pronta, com parceria do estado e município. Reconhecido nacionalmente como projeto inovador pela ODS Brasil (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Ação Casa Pronta já consta no recém-criado banco de práticas inspiradoras em todo o território nacional.

A solenidade de entrega está marcada para as 16 horas, na comunidade.

