Todos votarão em mim, diz Bolsonaro ao sinalizar reeleição

O presidente Jair Bolsonaro(PSL) agradeceu nesta quinta-feira (20) em Eldorado, no interior de São Paulo – cidade em que foi criado -, todos os votos que recebeu na eleição presidencial de 2018 e se mostrou otimista para a possibilidade de reeleição, afirmando que, “lá na frente”, todos votarão nele.

“[Eldorado] é uma prova viva de que todos nós podemos chegar no local que queremos e lutamos por ele. Eu quero mudar o Brasil juntamente com vocês. Meu muito obrigado a quem votou e quem não votou em mim. Lá na frente, todos votarão, tenho certeza”, disse Bolsonaro.

As imagens do discurso foram transmitidas ao vivo pelas redes sociais do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente. Bolsonaro foi ovacionado pelo público, aos gritos de “Mito!” e “Chupa petralha”, em referência aos militantes do PT. Em outro vídeo, o presidente aparece emocionado em um avião particular ao chegar em Eldorado.

