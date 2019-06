Bolsonaro nomeia primeiro brasileiro à diretor técnico de carreira, na Itaipu

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta terça-feira (18), o engenheiro Celso Villar Torino, para o cargo de diretor técnico da Itaipu binacional, cargo diretamente ligado à área fim da usina, a produção de energia.

Celso Torino é o quarto diretor de Itaipu nomeado pelo presidente Bolsonaro e é o único sem formação militar. É também o primeiro diretor técnico de carreira do lado brasileiro da binacional. Ele substitui no cargo, Mauro Corbellini.

A Diretoria Executiva de Itaipu é formada por 6 diretorias, cada uma com diretores brasileiros e paraguaios. Na margem esquerda da usina, a nomeação dos diretores é uma prerrogativa da Presidência da República e do Ministério de Minas e Energia.

Itaipu foi o primeiro emprego de Celso Torino como engenheiro. Ele foi contratado em 1989, como engenheiro especialista em estudos elétricos. Antes de trabalhar na usina, ele teve experiência de um ano, como trainee, em Furnas Centrais Elétricas e na empresa privada Geotécnica.

Com 12 anos de casa, já em 2001, Torino foi promovido a gerente de Operação da Usina e Subestações. Em 2010, assumia a Superintendência de Operações, um dos cargos-chave da Área Técnica de Itaipu, juntamente com as superintendências de Manutenção, de Obras e de Engenharia de Projetos. Era nesse cargo que estava ao ser convidado a assumir a Diretoria Técnica Executiva.

Paulista de Piquete, Celso Villar Torino, além de técnico em eletrônica pelo COTEC/Unesp, é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e tem especialização pela UFBA/Eletrobras em Automação de Sistemas Elétricos de Potência. Ao seu currículo, soma-se um MBA Executivo Internacional pela USP/FIA.

“É uma honra poder servir ao meu País e ao Paraguai, nessa função. Agradeço a confiança em mim depositada pelo general Silva e Luna e, consequentemente, pelo ministro de Minas e Energia e pelo nosso presidente da República”, diz o novo diretor técnico executivo.

