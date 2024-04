Motociclista morre a caminho de show do Capital Inicial em Nova Andradina

O motociclista José Carminati Sobrinho, de 52 anos, morreu ao colidir contra um boi que estava solto na BR-376, em Nova Andradina. Ele era morador de Ivinhema.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, ele estava indo para um show da banca Capital Inicial, junto com alguns colegas. Na mesma moto, José levava uma mulher como passageira, que ficou ferida.

Os detalhes da ocorrência apontam que eles estavam no trecho Ivinhema e Nova Andradina, quando nas proximidades do Córrego do Baile, acabou colidindo contra um boi, que estava solto na pista.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas José faleceu no local do acidente. A passageira da moto foi socorrida, sendo encaminhada para o Hospital Regional.

O animal, que havia sido atingido durante a colisão, faleceu às margens da rodovia.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Polícia Científica foram até o local, fazendo os levantamento iniciais a respeito da dinâmica dos fatos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também