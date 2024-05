Ex-vereador é morto a tiros após festa em Anastácio

O ex-vereador de Anastácio, Dinho Vital, foi morto a tiros durante o final da tarde de quarta-feira (8), na BR-262, em Anastácio. Ele teria se envolvido em uma briga durante a festa que participava.

Conforme as informações iniciais, Dinho estava em uma festa realizada em uma chácara para comemorar os 59 anos da cidade. Em determinado momento, conforme testemunhas, ele teria começado uma confusão com os participantes da confraternização precisando ser retirado por seguranças.

Irritado, o ex-vereador teria saído do local, mas foi perseguido até a rodovia e um dos seguranças, que seria um policial e estava armado, atirou contra Dinho.

O homem morreu próximo à rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito do ex-vereador.

Além do socorro, a Polícia Militar, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também