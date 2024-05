JD1TV: Empresário faz alerta sobre dupla que aplica golpe com nota falsa de R$ 200

Após sofrer um golpe em sua loja na Marechal Rondon no centro de Campo Grande, um empresário procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência depois que uma mulher entregou uma nota falsa de R$ 200.

De acordo com informações repassadas por Erick Camargo, proprietário da Empório Equilíbrio ao JD1, a mulher age com um comparsa que ficou no carro, um Renault Kwid branco, aguardando a ação. “Ela entra primeiramente sem entender nada sobre os produtos nem o que quer, fala que quer comprar uma barra de proteína para outra pessoa que pediu, isso às 18h56, faltando 4 minutos para fechar a loja. A funcionária pediu uma nota menor e ela falou que não tinha, nossa funcionária foi trocar e passou a caneta na nota, mas não manchou”, contou.

Pelo fato de a nota ter passado no “teste da caneta”, a funcionária acabou acreditando ser verdadeira e a suspeita levou R$ 180 em troco. Mas instantes depois eles passaram a luz azul na nota de R$ 200 e constataram ser falsa. “Aí já era tarde, ela dobrou a esquina e entrou no carro em questão de 20 segundos.

Ainda segundo Erick, a mulher não parava de falar em nenhum momento, tirando a atenção dos funcionários, mesmo aparentando estar bem nervosa.

Em contato com funcionários da farmácia que fica logo a frente de seu estabelecimento, Erick foi informado que a mesma mulher havia passado por lá, praticamente na mesma hora e deixado uma nota de R$ 200 falsa.

Assim como Erick, o proprietário da farmácia também informou que irá registrar um boletim de ocorrência. “É triste, pois a gente trabalha duro para uma pessoa vim e fazer isso e deve estar fazendo com geral. A caneta não mancha, porém, na luz da para ver. É uma nota que quase ninguém pega na mão, então fica constrangedor duvidar do “cliente” na frente dele”, comentou.

Erick compartilhou seu caso como forma de alerta para outros comerciantes. Veja algumas imagens da ação:

