Mais de 80 profissionais são convocados para atuarem na Saúde de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, através da Seges (Secretaria Municipal de Gestão), publicou na edição desta quinta-feira (9), do Diogrande de nº 7.493, a convocação de mais de 80 profissionais de diversas áreas para atuarem na Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Os convocados irão ocupar vacâncias existentes no quadro de servidores da pasta e reforçar o atendimento à população.

Ao todo, foram 83 profissionais convocados que foram aprovados no certame de 2019. Dentre aqueles que estão sendo chamados para assumirem suas vagas nesta publicação, estão médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de Enfermagem, técnico em saúde bucal e assistentes de serviços de saúde.

Os profissionais que foram elencados em decreto devem se apresentar à Seges para assumirem suas vagas e receberem as orientações sobre documentos a serem entregues para que seja feita a lotação em uma das unidades de saúde da Capital.

Maior concurso da história

O último certame realizado no ano de 2019 é considerado o maior concurso da história da saúde pública de Campo Grande. Até o momento, mais de 1,5 mil profissionais de saúde já foram convocados. O número de profissionais é mais do que o dobro das 633 vagas previstas no edital.

Somente médicos, foram mais de 300 profissionais de distintas especialidades convocados. Na área de Enfermagem, foram mais de 400 novos profissionais chamados até o momento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também