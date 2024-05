Traficante é encontrado morto dentro de casa em Cassilândia

Thales Vitor Franco de Freitas, de 33 anos, foi encontrado morto, todo ensanguentado, em cima de uma cama na casa onde morava na região central de Cassilândia, durante a noite de quarta-feira (8).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, Thales morava com outras cinco pessoas no imóvel. A testemunha, responsável por acionar a Polícia Civil, contou que saiu da residência por volta das 14h.

Ao retornar para a casa, encontrou Thales caído na cama, todo ensanguentado e já sem sinais vitais. Para a polícia, a testemunha disse não saber quem estava com a vítima no momento do crime, logo, não faz ideia de quem seja o autor.

Ainda em conversa, o homem disse que Thales era usuário de drogas e também usava o imóvel para traficar. Por conta disso, a vítima tinha várias inimizades pela região, inclusive com quem morava.

As equipes da Perícia Técnica estiveram no local, realizando os trabalhos investigativos iniciais. O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

