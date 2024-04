Sem acreditar, amigos e familiares choram a partida de casal que morreu na BR-262

A partida repentina de Luciana Nere Amorim, de 39 anos, e Matheus Oliveira Benites, de 22 anos, deixou os amigos e familiares incrédulos. Durante o sábado (27), um dia depois do acidente que vitimou os dois, os parentes reservaram o momento para se despedir nas redes sociais.

Luciana deixa dois filhos, enquanto Matheus deixa um filho pequeno. Nas redes sociais, as homenagens para eles foram reservadas para lembrar dos momentos em vida.

A ex-companheira e mãe do filho de Matheus, disse que irá lembrar apenas dos momentos bons que passaram juntos. “Ainda não caiu a ficha que nunca mais vou te ver, que agora você vai ser a estrelinha do nosso filho, o papai que ele tanto ama, você sempre prestativo e cuidadoso com a gente. Como que queria que você voltasse quando tentaram te reanimar”, comentou. Em continuação, ainda meio perdida, a jovem disse não saber como continuará criando o bebê que eles tinham juntos. “Obrigada por tudo, vocês foi um ótimo pai e sempre vou lembrar ele disso.Vá em paz, a sua luta aqui na terra acabou e a nossa vai continuar e prometo que vou fazer de tudo para proteger ele”.

Uma amiga chegou a mencionar a falta que o jovem vai fazer nos próximos ‘roles’, nas rodas de truco, aniversários. “Quando eu encontrar com teu filho por ai, farei questão de contar pra ele sobre o cara incrível que o pai dele foi, um amigo, companheiro, parceiro pra todo e qualquer momento... Eu sabia que podia sempre contar contigo... Você jamais será esquecido irmão”, disse.

“Um cara gente boa, parceiro de todas as horas. Lembro que a gente aprontava na aula e também nosso futebol que era sagrado... Jamais irei esquecer de você amigo, deixou boas lembranças”, disse um amigo.

Os amigos e familiares de Luciana, reservaram o momento para se despedir lembrando do quanto ela era especial.

“Família Amorim em luto por perder alguém especial. Vai com Deus prima”, publicou a prima de Luciana.

Sem acreditar, uma amiga disse que irá sempre se lembrar do jeito meigo dela. “Não estou acreditando ainda que você se foi. São tantas risadas, passeios, dança. Você dançava e jogava futebol como ninguém. Saudades eternas”.

Ainda não existem informações a respeito do velório e sepultamento dos dois.

