Funtrab tem recorde em número de vagas nesta sexta; procure a agência

A Fundação do Trabalho (Funtrab), tem número recorde de oferta de emprego com 473 vagas apenas nesta sexta-feira (16), em Campo Grande.

Há vagas para açougueiro, agenciador de propaganda, alinhador de pneus, auxiliar de cozinha, capataz, cozinheiro industrial, eletricista de instalações de prédios, garçom, lavador de carros, padeiro confeiteiro, pedreiro, desenhista projetista e outras que podem ser conferidas através deste link .

Há também vagas para Pessoa com Deficiência (PcD), nas áreas de auxiliar de limpeza, servente de obras e vigia. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Serviço

Para concorrer às vagas, o cidadão pode baixar o aplicativo Sine Fácil no celular ou no computador. Caso seja o primeiro cadastro, comparecer na Funtrab, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho e pegar a carta de encaminhamento na Psicologia.

A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773 Centro.

