IFMS tem 750 vagas para cursos de qualificação a distância

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com processo seletivo aberto para 750 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC) em 15 municípios, com ingresso no primeiro semestre de 2020.

As opções são Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor. Os cursos são ofertados a distância com encontros presenciais semanais nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Selvíria, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.



Para concorrer a uma vaga nos cursos de idiomas, é necessário ter concluído ou estar cursando o ensino médio. Candidatos ao nível II devem ainda passar por uma prova de conhecimento básico. Para os demais cursos, é preciso ter ensino fundamental completo.



O edital de abertura, com as normas do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção, assim como o quadro de cursos e vagas, e o cronograma completo.



Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção, de 15 a 30 de janeiro. Aqueles que não tiverem acesso à internet podem procurar os campi ou polos de ensino do IFMS nos endereços e horários relacionados no Anexo III do edital.



A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, marcado para 3 de fevereiro em Campo Grande. O resultado será divulgado no dia seguinte. As matrículas vão de 11 a 13 de fevereiro e deverão ser feitas nos campi ou polo para o qual o candidato se inscreveu. A prova de nivelamento para os inscritos no nível básico II será no dia 13 de fevereiro.



FIC - Os cursos de qualificação profissional do IFMS conduzem o estudante à capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em diferentes níveis de escolaridade. O certificado dos cursos FIC tem validade nacional e habilita o concluinte ao exercício profissional.



Conforme previsto no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), os cursos FIC ofertados nesta modalidade terão encontros presenciais, que ocorrerão nos dias e horários especificados no edital de abertura. As aulas começam a partir de 2 de março.

