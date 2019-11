IFMS divulga gabarito do Exame de Seleção 2020

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), divulgou nesta segunda-feira (25), o gabarito preliminar do Exame de Seleção 2020, das provas para ingresso em uma das 1.440 vagas ofertadas para os cursos técnicos da instituição.

Mais de 3,5 mil candidatos fizeram a prova em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas no domingo (24). O índice de abstenção foi de 10,84%.

O resultado preliminar será divulgado no dia 16 de dezembro, com a publicação do resultado final e da primeira chamada no dia 20. As matrículas deverão ser feitas entre 14 e 17 de janeiro.

O prazo para recurso é nesta terça e quarta-feira, 26 e 27, sendo que o gabarito definitivo será divulgado no dia 4 de dezembro.

São ofertadas 1.440 vagas para os cursos técnicos em Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Aquicultura, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

A maior concorrência foi registrada para o curso técnico em Informática vespertino oferecido na capital, com 10,40 candidatos por vaga.

No ensino técnico integrado, o estudante cursa as disciplinas básicas do ensino médio de forma articulada às da formação técnica. O concluinte pode tanto ingressar no ensino superior quanto no mundo do trabalho.

Dúvidas sobre o Exame de Seleção 2020 devem ser enviadas para o e-mail [email protected]

