IFMS oferece 960 vagas em cursos de graduação

De acordo com o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferece 960 vagas em cursos de graduação para ingresso no primeiro semestre de 2020.

Nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Serão oferecidas 17 opções de curso, entre eles licenciaturas, bacharelados e superiores de tecnologia.

O ingresso é realizado por meio do Sisu, exclusivamente. E poderão concorrer os candidatos que prestaram a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero em todas as áreas.

Para mais informações sobre os cursos clique neste link.

