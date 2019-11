Funtrab oferece 296 vagas de emprego nesta segunda-feira na capital

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferece 296 vagas de emprego nesta segunda-feira (11) em Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Há também vagas para pessoas com deficiências.

As oportunidades são para açougueiro, agente de saneamento, alinhador de pneus, analista de recursos humanos, analista de suporte técnico, arte-finalista, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de balcão, atendente de lojas, auxiliar administrativo.

Há também para auxiliar de cozinha, auxiliar de eletrotétcnico, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de técnico de eletrônica, auxiliar de topógrafo, auxiliar de veterinário e auxiliar técnico de refrigeração.

Também são oferecidas vagas para auxiliar técnico de refrigeração, balconista de crediário banhistas de animais domésticos, borracheiro, camareira de hotel, capataz, carreteiro, chaveiro, chefe de cozinha, chefe de depósito, classificador de madeira, colocador de painéis, confeiteiro, consultor de vendas, costureira de máquinas industriais, costureira em geral, cozinheiro geral, eletricista, eletricista de instalações de veículos automotores, eletricista de instalações de veículos automotores, encarregado de almoxarifado, fiscal de prevenção de perdas, funileiro de veículos, gerente de supermercado, impressor flexográfico e inspetor de segurança.

Os interessados devem procurar a agência que fica na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

