Funtrab oferta 152 vagas de emprego

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A semana começa com 152 oportunidades para quem busca uma ocupação no mercado de trabalho oferecidas pela Fundação de Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (4).

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio. Os cargos com maior número vagas são para psicólogo clínico, operador de suporte técnico e lavador de carros.

Há vagas reservadas para pessoas com deficiência nos cargos de atendente de lojas, auxiliar administrativo, motorista carreteiro e telemarketing.

Outras opções são tosador de animais domésticos, salgadeiro, office-boy, trabalhador rural, operador de empilhadeira, monitor de alarmes, manicure, garçom, esteticista e outros.

Para concorrer a uma delas é necessário se cadastrar na Fundação com RG, CPF e carteira de trabalho na rua 13 de maio, número 2773, das 7h30 às 17h30.

