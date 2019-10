Confira as vagas de emprego para esta quinta-feira na capital

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece nesta quinta-feira (31) 187 vagas de emprego para Campo Grande. As oportunidades são para vagas convencionais, e também para Pessoa com Deficiência (PcD).

Os interessados devem procurar a sede da fundação no centro da capital, munidos de documentos pessoais.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. A lista completa de vagas pode ser conferida abaixo:

Acabador de mármore e granito

Açougueiro

Alinhador de direção

Alinhador de pneus

Analista de sistemas (informática)

Analista de suporte técnico

Apontador de produção

Assistente de vendas

Atendente de balcão

Atendente de lanchonete

Atendente de lanchonete

Atendente de telemarketing(PcD)

Auxiliar administrativo

Auxiliar de costureira (no acabamento)

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de escritório

Auxiliar de limpeza(PcD)

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar de pessoal

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar de técnico de eletrônica

Auxiliar de técnico de eletrônica

Auxiliar financeiro

Auxiliar técnico de refrigeração

Auxiliar técnico de refrigeração

Balconista de lanchonete

Chaveiro

Churrasqueiro

Churrasqueiro

Costureira de máquinas industriais

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro industrial

Editor de fotografia

Eletricista

Eletricista de instalações de veículos automotores

Eletricista de instalações de veículos automotores

Eletricista de instalações de veículos automotores

Eletricista de instalações (edifícios)

Empregado doméstico nos serviços gerais

Empregado doméstico nos serviços gerais

Empregado doméstico nos serviços gerais

Fiscal de prevenção de perdas

Fiscal de prevenção de perdas

Fotógrafo

Funileiro de automóveis (reparação)

Funileiro de veículos (reparação)

Garçom

Garçom

Gesseiro

Impressor flexográfico

Inspetor de segurança

Instalador de painéis

Instalador -reparador de linhas de comunicação de dados

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos

Lavador de carros

Maquiador artístico

Marceneiro

Masseiro (massas alimentícias)

Mecânico

Mecânico

Mecânico de auto em geral

Mecânico de automóveis e caminhões

Mecânico de automóvel

Mecânico de automóvel

Mecânico de automóvel

Mecânico de bicicletas

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores)

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil

Mecânico eletricista de automóveis

Mecânico eletricista de automóveis

Modelista

Monitor interno de alarmes

Montador de elevadores e similares

Montador de estruturas metálicas

Motofretista

Motorista carreteiro(PcD)

Operador de empilhadeira

Operador de empilhadeira

Operador de extrusora de borracha e plástico

Operador de vendas (lojas)(PcD)

Orientador de tráfego para estacionamento

Padeiro

Pintor de automóveis

Pintor de automóveis

Polidor de automóveis

Programador de sistemas de computador

Promotor de vendas especializado

Rachador de couros e peles

Repositor - em supermercados(PcD)

Salgadeiro

Serrador de mármore

Servente de obras

Supervisor de produção da indústria alimentícia

Supervisor de vendas de serviços

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk)

Técnico de enfermagem

Técnico de enfermagem do trabalho

Técnico de manutenção industrial

Técnico eletricista

Técnico em fibras ópticas

Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médicohospitalares

Técnico em nutrição e dietética

Torneiro mecânico

Tosador

Vendedor de serviços

Vendedor de serviços

Vendedor interno

Vendedor interno

Vendedor interno

Vendedor interno

Vendedor pracista

Vendedor pracista

Vendedor pracista

Vendedor pracista

Vendedor pracista

