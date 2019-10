MS deve ter 5 mil empregos temporários de fim de ano

O Estado de Mato grosso do Sul registrou entre janeiro e setembro, um saldo positivo na geração de novos empregos, totalizando 19.170 mil postos de trabalho, passando a ocupar 2° lugar no ranking brasileiro no período. Para o fim do ano, MS pode gerar até 5 mil vagas temporárias.

Do total das 5 mil vagas cerca de 40% devem se concentrar em Campo Grande. A projeção é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS).

A estimativa de abertura de vagas representa praticamente a mesma, na comparação com o ano passado, pois o cenário é de cautela, explica a economista da entidade Daniela Teixeira Dias. “O índice de confiança do empresário do comércio está maior que no início da instabilidade econômica, e maior que o ano passado. É o incremento superior a 10%, o índice de confiança do empresário. Novamente a intenção de consumo voltou a zona positiva. E diante desses aspectos, isso pode repercutir na contratação de temporários”, detalha.

O titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, associa as contratações à expectativa do aumento das vendas no fim de ano. “Claro que boa parte disso é temporário, mas já temos aí uma importante sinalização. Isso mostra a importância do dinamismo da atividade econômica na geração de emprego”, afirma Verruck.

O Natal é a principal data para o comércio, e o pico de contratações temporárias no setor ocorre entre os meses de novembro e dezembro. Esse formato de contratação representa uma solução viável para as empresas suprirem a demanda, e uma oportunidade para os trabalhadores que além de adquirir experiência no mercado de trabalho, podem se destacar na atividade e conquistar uma vaga permanente.

Geração de empregos

O balanço de setembro divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), coloca Mato Grosso do Sul com melhor desempenho dos últimos quatro anos na geração de emprego para o mês. O saldo acumulado indica que o Estado gerou 917 empregos com carteira assinada, acompanhando o crescimento nacional, que aponta geração de 157.213 postos de trabalho no mesmo período.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) atua como facilitadora tanto para o trabalhador que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, quanto para o empresário que busca o melhor candidato para o perfil de vaga ofertada.

A Funtrab mantém contato com as empresas para fazer o cadastro das vagas temporárias, porém, os empresários também podem procurar a Fundação para promover a oferta de emprego. O cadastro pode ser feito de três formas: via telefone (67) 3320-1414, através do e-mail [email protected] ou diretamente em uma das 31 unidades da Funtrab no Estado. Em Campo Grande, a fundação está situada na rua 13 de Maio, 2.773 Centro.

