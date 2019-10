Governo habilita empresas em licitação para restaurar asfalto da MS-379

O Governo de Mato Grosso do Sul habilitou três empresas para participar de licitação que visa contratar responsável pela elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração de pavimento, melhoramento e adequação da capacidade de tráfego, segurança e drenagem da Rodovia MS-379, Perimetral Norte, no município de Dourados.

Publicado na edição desta segunda-feira (28) do Diário Oficial do Estado, o aviso de resultado de habilitação informa que a Comissão Permanente de Licitação de Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos Agesul habilitou Egetra Engenharia Ltda – EPP, HDO Engenharia e Consultoria Eireli – EPP, e Humberto Santana Engenheiros Consultores Ltda – EPP.

A nova Sessão Pública para a abertura dos envelopes das propostas de preços fica marcada para o dia 6 de novembro de 2019, às 8h, em Campo Grande.

Construída pelo Governo do Estado por meio do Programa MS Forte, com investimento de R$ 36,8 milhões, a Perimetral Norte pavimentou 25 quilômetros do entroncamento da BR-463, na saída para os municípios de Laguna Caarapã e Ponta Porã, passando pelo entroncamento da MS-162, na saída para o distrito de Itahum, até o entroncamento da MS-156, saída para o município de Itaporã, e a rotatória de acesso à BR-163 na saída para Fátima do Sul.

As obras foram entregues oficialmente na tarde do dia 20 de julho de 2012, em solenidade na rotatória da BR-163 que dá acesso à Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Desde 2017, tramita no Ministério Público Estadual (MPE-MS) o Inquérito Civil Público 06.2016.00000415-8, determinado pelo promotor Ricardo Rotunno para apurar “notícia indicativa de dano ao erário decorrente de eventual má qualidade do asfalto implantado no rodoanel de Dourados, no trecho entre a MS-156 e BR-163 que, em tese, estaria se deteriorando, em que pese ter sido construído há apenas cinco anos”.

