Oposição vence eleição no IFMS

A professora de Administração do Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Elaine Cassiano, obteve 29,07% dos votos para reitora da instituição nos próximos quatro anos, a partir deste segundo semestre de 2019. A eleição foi realizada na quarta-feira (9) e a apuração dos votos terminou há pouco.

Elaine obteve 29,07% dos votos, ficando a frente de seus concorrentes, o atual reitor Luiz Simão Staszczak, que obteve 27,35% e o professor Jiyan Yari, também do Campus Campo Grande, que recebeu 9,28% dos votos. Nulos e brancos somaram 3,53%.

De acordo com o resultado preliminar, divulgado pela Comissão Eleitoral Central nesta quinta-feira (10), pela deliberação nº 049, participaram da votação 44,20% dos 9.374 mil eleitores aptos a votar. O percentual de abstenção foi de 55,80%. O pleito registrou, ainda, 3,53% de votos brancos e nulos.

"Foi um trabalho bastante árduo. Estou muito contente por ter participado deste processo democrático e por ser eleita a primeira mulher a ocupar o cargo reitora do IFMS”, ressaltou Elaine.

A reitora eleita já antecipa. “Não iremos desconstruir o que está posto, temos muitos talentos e queremos valorizá-los. Em relação às primeiras ações, são muitas as prioridades quando assumirmos a gestão, dentre as quais a articulação política no intuito de garantir os recursos para darmos continuidade ao plano diretor de infraestrutura, em especial o término da obra Campus Naviraí e a construção da sede urbana do Campus Nova Andradina”

Diretor Geral Campo Grande

O atual diretor de Pesquisa, Extensão e Relações Institucionais, Dejahyr Lopes Junior, foi eleito com 44,95% dos votos. O outro candidato, professor Robson Gonçalves Félix, obteve 16,47%.

Resultado Final

A previsão é que o resultado final das eleições seja publicado no próximo dia 18, e que o Conselho Superior (Cosup) homologue o processo eleitoral em reunião a ser realizada no dia 24 de outubro.

