Seleção para professores da prefeitura encerra nesta sexta

As inscrições para cadastro de professores, na cidade de Bonito, que operarão em aulas temporárias na Rede Municipal de Ensino (Reme) em salas de educação infantil, ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) fundamental, com atuação na área urbana e rural para o ano letivo de 2020, se encerram nesta sexta-feira (22).

A guia de cadastragem está disponível no site da prefeitura. Os interessados deverão seguir as instruções de preenchimento do formulário de inscrição com a entrega dos currículos para análise na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec)

Contará com 12 vagas para recreação, arte e movimentos (ed. infantil); 1 de regência ensino fundamental (anos iniciais) com curso de braile; 4 professores de apoio (alunos autistas); 3 de educação física (anos iniciais); 2 para língua inglesa (anos iniciais); 3 de língua portuguesa (anos finais); 1 vaga de matemática (anos finais); 1 de história (anos finais); 1 de educação física (anos finais); 1 de língua inglesa (anos finais); 4 vagas para sala de tecnologia; 2 para sala de recursos humanos e a demanda da EJA dependerá da formação de turmas.

Confira aqui o edital completo.

Deixe seu Comentário

Leia Também