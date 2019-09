Tragédia – Incêndio em escola mata 26 alunos e 2 professores

Um incêndio deixou 26 crianças e 2 professores mortos na quarta-feira (18), em uma escola muçulmana, na cidade de Manróvia, capital da Libéria.

De acordo com informações de agências internacionais de notícias, as crianças e professores estavam dormindo quando o fogo começou, por volta da meia-noite. Os alunos mortos tinham entre 10 e 20 anos. A suspeita é que um problema na rede elétrica do estabelecimento de ensino tenha causado a tragédia. O caso está sendo investigado.

O presidente do país africano, George Weah, visitou o local. “Minhas orações às famílias das crianças que morreram. É um momento muito difícil para os parentes e para toda a Libéria”, disse.

