Reinaldo alegou que intuito dos professores ao realizar greve, é prejudicar o aluno

Governador Reinaldo Azambuja em solenidade, informou à imprensa que considera a greve dos professores estaduais, uma forma de prejudicar os alunos, já que, de acordo com o parlamentar, paga em dia um salário 80% acima do piso nacional, afirmando que é o melhor salário de professores do país.

De acordo com Azambuja, "acho que isso é pra prejudicar o aluno. Nós deveríamos no momento ter consciência, de que tudo que foi pactuado: concurso público, concurso de administrativo, mesmo nos momentos de estar no limite de gasto com pessoal, foi feito. Estruturação de escolas, reformas e melhorias, formação continuada, é uma enormidade de avanços".

O chefe de estado declarou ainda que é preciso ter responsabilidade e que medidas serão tomadas para que se reestabeleça o rito normal nas escolas estaduais. "Se você olhar a folha de pagamento do professores de Mato Grosso do Sul, o que era em 2014 e o que está hoje, você vai ver que houve um crescimento exponencial no vencimento aos professores. Eu entendo que é algo de cunho extremamente político, vem discutir militarização em escolas, que não existe aqui no estado, então é uma pauta política extremamente equivocada pro momento. Esses dirigentes deveriam ter responsabilidade de entender que têm o melhor salário do Brasil, que recebem em dia, diferente da maioria dos estados brasileiros e o grande prejudicado não é o governo, é o aluno, é o cidadão, é o pai, é a família, que vêem as aulas paralisadas por algo estritamente político", finalizou.

De acordo com a Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul (Fetems), a categoria foi convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) para mobilização nacional nos dias 2 e 3 de outubro com o objetivo de barrar os cortes na educação.

