Reinaldo fala de planejamento e garante 13º em dezembro

O governador Reinaldo Azambuja garantiu durante solenidade na manhã desta terça-feira (1º) o pagamento do 13° salário dos servidores estaduais para o mês de dezembro.

Ao ser questionado se haveria possibilidade de atraso ou parcelamento, Reinaldo destacou que “quem faz planejamento, não tem surpresas”. “Não estamos esperando recurso federal, não estamos preocupados com o que está acontecendo. Lógico que a situação fiscal do Brasil impõe aos estados responsabilidade, e a responsabilidade é de todos, mas o governo tem o seu planejamento para que em dezembro, não definimos o dia, possamos saldar com aquilo que é direito do servidor público estadual”, afirmou.

Reinaldo garantiu também que o pagamento referente ao mês de setembro será depositado até o quinto dia útil deste mês.

