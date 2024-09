Netflix divulga teaser da nova temporada de Round 6; confira

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (20), durante o Geeked Week 2024, um novo teaser da segunda temporada da série sul-coreana Round 6, que chegará à plataforma de streaming ainda em dezembro deste ano.

Na produção, pessoas em péssimas condições financeiras entram em um desafio, onde elas competem em uma série de jogos infantis em busca de um prêmio milionário, no entanto, o preço de se perder é morrer, com apenas os sobreviventes seguindo para a próxima fase.

De Hwang Dong-hyuk, a série de suspense foi lançada em 2021 e se tornou um sucesso, conquistando fãs no Brasil e todo o mundo, chegando até a ser uma das mais assistidas na plataforma de streaming.

Confira o teaser:

