Daniela Mercury arremessa banco no palco e gera crise com fabricante

A cantora Daniela Mercury se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após arremessar um banco que estava em cima do palco durante seu show no Casacor Bahia 2024, em Salvador.

O episódio aconteceu no último sábado (14), quando a cantora pegou o objeto, que estava próximo ao seu microfone, e o jogou para o fundo do palco. Segundo Daniela, ela já havia pedido para que o banco fosse retirado para abrir espaço para sua apresentação, mas não foi atendida.

Após o ocorrido, Daniela se manifestou nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela publicou um texto sobre o ocorrido, intitulado de “carta aberta pro meu futuro amigo, o Banco”. “Querido Banquinho, veja bem, não foi nada pessoal. Eu nem te conhecia até ontem à noite. Fiquei bem chateada da minha equipe não ter tirado você dali", disse.

Porém, o ato fez com que a empresária Tati Mandelli, dona da empresa que fabricou o banco – um dos lançamentos do evento -, se revoltasse com a cantora e publicasse um desabafo nas redes, chamando Daniela de “lixo”.

“Nesse show ela recebeu um produto nosso que está em exposição na Casacor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar, e arremessou ela como se lixo fosse”, disse Tati.

“Eu gostaria de dizer para essa senhora que se diz artista que na verdade a empresa Tidelli emprega 700 pessoas na região metropolitana de Salvador. Faz um produto que vai para todos os lugares do mundo e que nem ela, nem ninguém pode jogar como se fosse lixo, porque lixo mesmo é essa cantora que não tem elegância nem respeito com as pessoas”, completou a empresária.

