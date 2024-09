JD1TV: Datena perde a linha e ataca Marçal com cadeirada em debate em São Paulo

Durante o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo (15), organizado pela TV Cultura, José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada. O encontro chegou a ser interrompido por alguns minutos.

Após a pausada forçada, Datena foi expulso do debate, enquanto Marçal se deslocou até o Hospital Sírio-Libanês, no qual a equipe informou que ele sofreu uma fratura na costela, contudo, ainda não foi divulgado o boletim médico.

Conforme publicado pelo G1, a agressão aconteceu depois que Pablo Marçal fez uma pergunta para Datena. O candidato do PRTB perguntou ao apresentador quando ele pararia com a "palhaçada" e desistiria da candidatura. Antes, ele havia citado uma denúncia de assédio sexual contra Datena.

O candidato tucano disse que Marçal estava fazendo acusações e calúnias contra ele. O apresentador chamou Marçal de "bandidinho".

Na réplica, Marçal disse que Datena não sabia o que estava fazendo no debate e o chamou de "arregão". Ele disse que Datena queria agredi-lo no debate da TV Gazeta, em 8 de setembro. Na sequência, Datena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira.

