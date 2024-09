Suspeitos de roubo e agressão foram capturados pela GCM na Capital

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada por causa de uma briga no cruzamento da Avenida Noroeste com a Rua Joel Dibo nesta sexta-feira (20). No local, dois homens relataram aos GCMs que outros dois indivíduos os abordaram para pedir cigarro.

As vítimas disseram que não tinham, e por isso os suspeitos começaram a agredi-los e os ameaçaram com uma faca. Depois disso, os indivíduos foram embora levando junto a bolsa das vítimas, que dentro, tinha um celular, um carregador de smartphone e os documentos pessoais.

Os agentes procuraram os indivíduos acusados e os encontraram na Rua Rosa Cruz, juntos foram encontrados os pertences das vítimas e a faca usada. As vítimas reconheceram os agressores, que foram levados para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) para as medidas cabíveis.

