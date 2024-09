Brasil é destaque nas quartas de final do Mundial de Skate Park

O Brasil teve um início promissor nas quartas de final do Mundial de Skate Park, em Roma, nesta sexta-feira (20).

A brasileira Raicca Ventura destacou-se ao liderar a competição feminina e avançou para as semifinais, acompanhada por Fernanda Tonissi e Yndiara Asp. Raicca Ventura dominou a prova, terminando na primeira posição do quadro geral.

No masculino, cinco skatistas brasileiros também se classificaram para o Top 16: Luigi Cini, Augusto Akio, Pedro Quintas, Pedro Barros e Kalani Konig.

Além dos classificados, Luiz Francisco e Pedro Carvalho participaram, terminando em 22ª e 21ª posições, respectivamente. As semifinais femininas estão marcadas para sábado às 9h35 (horário de Mato Grosso do Sul), e as masculinas ocorrerão às 12h35, com transmissão ao vivo pelo sportv2.

