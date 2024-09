MEC irá proibir o uso de celulares dentro da sala de aula

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quinta-feira (19), durante evento em Fortaleza, no Ceará, que a pasta planeja proibir o uso de aparelhos celulares em sala de aula, com a publicação da medida acontecendo até outubro deste ano.

Segundo o ministro, que participava da cerimônia de emissão da ordem de serviço para a implantação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) Ceará, o assunto tem sido discutido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estamos preocupados com as escolas e não só para a questão das bets, também para outros usos indevidos na escola, (a medida) é proibir o celular. Estou propondo ao presidente da República encaminhar um projeto de lei ao Congresso proibindo o uso de celular em sala de aula”, comentou.

Está previsto para o próximo mês, no dia 15 de outubro, quando é comemorado o Dia do Professor, o lançamento de um pacote para o setor, que deve incluir a medida no conjunto.

Ainda não se sabe como a medida será viabilizada, mas o esperado é que seja elaborado um projeto de lei.

