Compare as três pesquisas divulgadas nesta semana

Embora os números das pesquisas eleitorais da Quaest, Novo Ibrape e Ranking, todas divulgadas ainda semana, sejam parecidos, as pesquisas apresentaram algumas diferenças entre as intenções de votos de cada candidato.

Na primeira pesquisa divulgada na semana, a da Quaest, Rose Modesto (União) tem 31%, Beto Pereira (PSDB) 25% e Adriane Lopes (PP) 16%. No levantamento do Novo Ibrape, divulgado na quinta-feira (19), Modesto tem 25,4%, Beto 25,1% e Adriane 16,8%.

Já na pesquisa da Ranking, divulgado nesta sexta-feira (20), Modesto lidera com 31%, Beto tem 26% e Adriane 17%.

A maior diferença é de, no máximo, 1 ponto percentual para Beto (25% na Quaest, 25,1% no Novo Ibrape e 26% na Ranking). Para Rose, a maior diferença é de 5,9 pontos percentuais (31% na Quaest, 25,4% no Novo Ibrape e 17% na Ranking). Adriane teve diferença máxima de 1 ponto percentual entre as pesquisas (16% na Quaeste, 16,8% na Novo Ibrape e 17% na Ranking).

Apesar de os números não serem iguais, embora próximos, os cenários são idênticos, com os três trabalhos apontando para Rose liderando e Beto Pereira se aproximando. No entanto, o Novo Ibrape mostra um empate, não na margem de erro, mas literal.

Em todos os comparativos, a prefeita Adriane Lopes aparece um pouco atrás da briga para ir ao segundo turno.

As pesquisas foram registradas com os números MS-08123/2024 (Quaest), MS-08951/2024 (Novo Ibrape), e MS-09361/2024 (Ranking).

