JD1TV AGORA: Motociclista morre ao bater de frente com carro no Caiobá

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao colidir frontalmente contra um carro durante a noite desta quinta-feira (19), no cruzamento da Avenida Nasri Siuf com a Rua Cachoeira do Campo, na região do Caiobá, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o motociclista estava em uma Honda Fan 160 quando colidiu frontalmente contra um Fiat Mobi que seguia no sentido contrário e tentou fazer uma conversão para acessar a Rua Cachoeira do Campo.

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

A área foi isolada e é aguardada a chegada do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Assista ao momento do acidente em vídeo divulgado pela página Jornal Diário Caiobá:

